الكشف عن موقف زيزو من حضور جلسة التحقيق في الزمالك

أعلن أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول بالزمالك عدم حضوره جلسة التحقيق المُقرر عقدها معه داخل النادي، على خلفية التصريحات الإعلامية المنسوبة له.

ونقل أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق عن أشرف عبد العزيز تصريحات قال فيها: "محامي زيزو طلب وديًا من حسين لبيب رئيس النادي تعهد بحماية زيزو في النادي لكنه قال له أنا مش مدير أمن النادي أنا رئيس نادي الزمالك".

وقال أشرف عبد العزيز وفقًا لتصريحات أحمد حسن عبر برنامجه على قناة دي إم سي: "قولًا واحدًا زيزو لن يحضر تحقيق الزمالك غدًا، لأنه لم يصل للاعب أي خطاب بعلم الوصول بشأن التحقيق، والقانون لا يعتد ببيانات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإيميل أو رسالة واتس آب".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو يحترم الزمالك، ولا يمانع حضور التدريبات، لكننا نريد تعهدًا بحماية اللاعب خاصة بعد طريقة إزالة صورته بطريقة غير لائقة من النادي".

وتابع: "زيزو وصل له خطابًا واحدًا بعلم الوصول من الزمالك، بشأن تغيبه عن التدريبات بجانب رفع الأمر لمجلس الإدارة، لاتخاذ اللازم، لكن لم يصلنا أي خطابات بشأن التحقيق من جانب النادي".

وأتم أشرف عبد العزيز تصريحاته الواردة على لسان أحمد حسن: "زيزو له مستحقات بأكثر من 70 مليون جنيه، وإذا كان الزمالك يرى أن اللاعب يستحق 9 ملايين فقط فكل طرف يقدم أوراقه ليتم الفصل فيها".