ترامب يهدد بقصف إيران مجددا حال عدم التوصل إلى اتفاق

-الرئيس الأمريكي قال إن الاتفاق مع إيران ليس مرتبطا في الواقع بوقف إطلاق النار في لبنان ولكن هناك "ارتباط نفسي" بينهما

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف قصف إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها.

وجاءت تصريحات ترامب خلال إجابته عن أسئلة صحفيين على متن الطائرة أثناء عودته إلى واشنطن عقب زيارة لولاية أريزونا، الجمعة.

وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق مع إيران مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان، أجاب ترامب: "في الواقع لا يرتبطان، لكن يمكننا القول إن هناك ارتباطا نفسيا بينهما. سنساعد لبنان".

والخميس، أعلن ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب مباحثات هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعند سؤاله عما إذا كان سيتم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قال: "ربما لا أمدده، لكن حصارنا (في هرمز) مستمر. أي إنكم تحت الحصار، ومع الأسف سنضطر إلى القصف مجددا".

وفيما يتعلق بمسألة نقل اليورانيوم المخصب من إيران، ادعى ترامب: "سنذهب إلى إيران ونعمل معهم لنقل هذا اليورانيوم بالكامل إلى الولايات المتحدة".

وأردف متوعدا: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنقوم بذلك بطريقة مختلفة تماما، وبطريقة غير ودية على الإطلاق".

والجمعة، ادعى ترامب أن إيران "توصلت إلى اتفاق بشأن كل القضايا"، وأنها ستتعاون مع الولايات المتحدة لإخراج اليورانيوم المخصب من البلاد.

ولاحقا، نفت طهران على لسان متحدث وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، تصريحات ترامب بشأن نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الولايات المتحدة.

وتعتزم واشنطن وطهران استئناف المفاوضات بينهما لوقف الحرب بعد تعثر الجولة الأولى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد يوم 12 أبريل الجاري.

وجاءت تلك المفاوضات بعد نحو 40 يوما من المواجهات التي شهدتها المنطقة، وسط هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين بدأت في 8 أبريل الجاري، بهدف التفاوض على وقف دائم للحرب.