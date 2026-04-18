اليابان تصر على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، في رسالة إلى اجتماع دولي، عن إصرار بلادها على اتخاذ "جميع الإجراءات الممكنة" لتحسين الوضع وسلامة المرور عبر مضيق هرمز.

وقالت تاكايشي في رسالتها إلى اجتماع لزعماء العالم لضمان سلامة الممر المائي الحيوي لنقل النفط:"من المهم استعادة الاستقرار في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن وضمان حرية وسلامة الملاحة للسفن لجميع الدول"، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وأضافت "ستواصل اليابان العمل عن كثب مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة وستظل ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات المحتملة في حدود إمكانياتها".

واستضافت بريطانيا وفرنسا الاجتماع الدولي، بالحضور الشخصي وعبر الإنترنت في باريس.