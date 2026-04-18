تقيم دار الأوبرا المصرية، بمناسبة أعياد الربيع، سهرة مميزة للفرقة القومية العربية للموسيقى، يقودها المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، تحت عنوان "بليغ والربيع"، وذلك في السادسة والنصف مساء الأحد 19 أبريل على المسرح الكبير.

وتضم السهرة نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدي، منها: "التوبة، اسمعوني، هوا يا هوا، الحب كله، على رمش عيونها، زي الهوا، أسمراني اللون، مداح القمر"، وغيرها، أداء أفراد الفرقة: أحمد عفت، أحمد سعيد، هند النحاس، إيناس عز الدين، غادة أدم، أشرف وليد، محمد طارق، مي حسن.

ويبرز الحفل مساعي دار الأوبرا المصرية في استثمار المناسبات المختلفة لعرض وتقديم ألوان التراث الموسيقي والغنائي وإحيائه بأطر فنية راقية، تجسيدا لأهداف تطوير الوعي وإعادة صياغة الوجدان الجمعي.