مدرب نيس يكشف عن سبب استبعاد محمد عبد المنعم من مباراة ليل

كشف المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، كلود بويل، عن سبب غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم عن مباراة الفريق المرتقبة أمام ليل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي.

وكانت قائمة نيس قد شهدت استبعاد عبد المنعم بشكل مفاجئ، رغم عودته مؤخرًا من إصابة قوية في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وظهوره في قائمة الفريق خلال مواجهة الجولة الماضية أمام لوهافر.

وأوضح بويل، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية خفيفة، مؤكدًا أن غيابه يأتي ضمن مجموعة من الغيابات التي تضرب الفريق، حيث قال: "لن يكون دانتي متاحًا، وكذلك محمد عبد المنعم ويوسف ندايشيميي، بسبب إصابات عضلية طفيفة".

ويأمل الجهاز الفني لنيس في تجهيز المدافع المصري للمباريات المقبلة، خاصة في ظل حاجة الفريق لجهوده خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، ويصارع لتحسين موقعه والهروب من مناطق الخطر.