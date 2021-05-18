تغريم 58 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة في الزينية وأرمنت بالأقصر

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قال عبد الله عاشور، رئيس مركز أرمنت بالأقصر، إنه تم ضبط ٥٢ مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى بالقيمة المقررة طبقا للقانون ٥٠ جنيها.

وأكد عاشور تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وجميع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.

وفي ذات السياق، صرح أحمد الهواري، رئيس مدينة الزينية، بأنه تم تحرير ٣ محاضر لمواطنين بالمدينة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة وتم التصالح الفوري معهم عقب طلبهم وتحصيل قيمة الغرامة المقررة ٥٠ جنيه عن كل فرد فيهم.

كما تم تحرير ٣ محاضر لمواطنين أخرين بمركز الطود لعدم التزام بارتداء الكمامة في حملة مكبرة ترأسها محمد رزق رئيس المركز وتم التصالح مع المخالفين وتحصيل قيمة الغرامة المقررة.