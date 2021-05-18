مدير الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب: نتيح كل خدماتنا للأخوة في فلسطين

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للشباب، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، ليست أمرًا جديدًا على مصر، منوهة إلى أن الوضع في قطاع غزة مؤسف إنسانيًا.

وأضافت راغب، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مصر تمد يد العون إلى فلسطين في إطار دورها الطبيعي كدولة محورية بالمنطقة، موضحة أن الأكاديمية ستقدم حزمة برامج وتتيح كل خدماتها للأخوة في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الأكاديمية ستعمل على مساعدة كل الأراضي الفلسطينية، عبر إتاحة برامج متخصصة للقيادة والإدارة عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية، وإتاحة عدد من المنح ومقاعد الدراسة في بعض البرامج مثل البرامج الرئاسية للتأهيل إلى القيادة.

وأشارت مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى دراسة الأمر مع المسؤولين في الجانب الفلسطيني والسفارة الفلسطينية؛ لتحديد ما يحتاجونه في الإدارة والتنمية والتكنولوجيا.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتسخير كافة إمكاناتها لدعم تطوير الكوادر البشرية الشابة بدولة فلسطين وتأهيلهم بالبرامج المختلفة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع كبريات المؤسسات الدولية لتمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا وغيرها من الموضوعات و الأنشطة المخصصة لتدريب الكوادر القيادية ليمتد قطار التنمية من مصر إلى فلسطين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المبادرة المصرية المخصصة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وأكدت الأكاديمية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تخصيص 5 منح كاملة في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الرابعة ليتدرب ويدرس الأشقاء الفلسطينيين جنبًا إلى جنب مع أشقائهم المصريين.

وأوضحت أنه سيتم إتاحة برنامج تدريبي لـ200 متدرب على مهارات القيادة و الإدارة للأشقاء الفلسطينيين عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية، كذلك سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ برنامج تدريبي للكوادر الفلسطينية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.