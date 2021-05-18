بوتين يدعو كلا من إسرائيل وفلسطين إلى وقف العنف

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، كلا من إسرائيل وفلسطين إلى وقف العنف، وذلك وفقًا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال بوتين في كلمة أمام السفراء الأجانب في روسيا، إن موسكو ترى أنه من الضروري إنهاء أعمال العنف من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرا إلى أن المواجهات أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأضاف الرئيس الروسي: «المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك بين الأطفال. ونعتبر أنه من الضروري إنهاء أعمال العنف من الجانبين والسعي بنشاط إلى حل يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأعرب الكرملين أمس الاثنين، عن قلقه الشديد من تزايد عدد الضحايا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن الغارات الإسرائيلية على منشآت في قطاع غزة، بما فيها التي تضم وسائل إعلام عالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن جهودا كبيرة تُبذل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إطار اللجنة الرباعية، وكذلك من طرف العديد من البلدان، ومن خلال القنوات الثنائية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 212 شهيدًا بينهم 61 طفلًا و36 سيدة، و1400 إصابات بجراح مختلفة.