ضبط 8 محلات مخالفة لقرارات الغلق بإسنا والقرنة في الأقصر

شن مجلس مدينة إسنا بالأقصر، حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام بقرى النجوع ومنطقة القرايا وشوارع المدينة، وتم ضبط ٦ محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

كما تم تحرير عدد ١٠ محاضر إشغال طريق، ٤ محاضر باعة متجولين، ٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢٢ إزالة إدارية، وتحرير ٥ محاضر مضبوطات متنوعة، كما تم ضبط عدد ٧ مواطنين غير مرتدين كمامة، وطلبوا التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة، كما تم فض فرح بقرية النجوع وآخر بمنطقة القرايا.

وفي القرنة تم تحرير ٢ محضر مخالفة لمقاهي لاستمرارها في العمل بعد توقيت الغلق، وتم مصادرة ٤ نرجيلة "شيشة"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في حملة مكبرة استهدفت المدينة، وقرى الأقالتة، البعيرات، الضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامه المقررة، وتحرير ٤ محاضر نظافة، و١٠ محاضر إشغالات.



