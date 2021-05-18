تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة إنبي

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في مران اليوم الثلاثاء.

وطالب المدير الفني من اللاعبين التركيز في لقاء طلائع الجيش القادم، لمواصلة الانتصارات والابتعاد بصدارة جدول الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين ثقته الكبيرة في قدراتهم وإمكانياتهم للحفاظ على النتائج الإيجابية والاستمرار على القمة لنهاية المسابقة.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.