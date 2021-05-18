واشنطن: إصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي لن يساهم بخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أنها "لا تعتقد أن إصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي سيساعد في خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 217 شهيدًا، من بينهم 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسنا.

وحسبما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الوزارة، فإن هناك 1500 إصابة بجراح مختلفة، منها 50 شديدة الخطورة، و370 بالأجزاء العلوية، 130 منها بالرأس، إضافة إلى أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.