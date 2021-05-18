وزير خارجية الجزائر يدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، حفاظا على سيادة البلاد.

وشدد بوقدوم، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي حول الوضع في ليبيا برئاسة الجزائر الذي عقد اليوم الثلاثاء، بواسطة الفيديو كونفرانس، على ضرورة توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل أفضل في تحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها، وذلك على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.

وقال إنه "على المستوى الأمني فإن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، والنشر الفعال لقوة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، له أهمية قصوى إذا أردنا الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأضاف أنه هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية الكامنة التي غذت الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن الوضع يتطلب اهتماما مستمرا من المجتمع الدولي.