 القائد العام للقوات المسلحة يغادر إلى قبرص في زيارة رسمية - بوابة الشروق
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القائد العام للقوات المسلحة يغادر إلى قبرص في زيارة رسمية

أحمد عجاج:
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 4:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 4:12 م

غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية قبرص، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، فى إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الصديقة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكلاً من مصر وقبرص واليونان لدعم علاقات التعاون العسكرى، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين مصر وقبرص واليونان فى العديد من المجالات.

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