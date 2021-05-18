تعيين جاريث بايلي سفيرا جديدا لبريطانيا لدى مصر اعتبارا من سبتمبر

أعلن مكتب وزارة الخارجية البريطانية في لندن اليوم الثلاثاء، تعيين السيد جاريث بايلي سفيرا جديدا لبريطانيا لدى مصر؛ خلفا للسفير الحالي السير جيفري آدامز.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان صحفي، أن السفير الجديد سيتولى مهام منصبه اعتبارا من شهر سبتمبر القادم.

وأشارت السفارة إلى أن السفير بايلي يشغل - حاليا - منصب مدير منطقة جنوب آسيا وأفغانستان في وزارة الخارجية البريطانية بلندن، وفي نفس الوقت منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء لأفغانستان وباكستان.

كما شغل السفير الجديد منصب الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا.

وأوضحت السفارة البريطانية أن أول منصب دبلوماسي عمله به بايلي كان في القاهرة، حيث درس اللغة العربية ثم عمل سكرتيرا ثانيا في السفارة البريطانية بالقاهرة في الفترة من 1998 إلى 2002، لافتة إلى أن السفير الجديد سعيد بالعودة إلى القاهرة، حيث أعز ذكريات حياته وخدمته الدبلوماسية.

وشملت مسيرة السفير بايلي الدبلوماسية اللاحقة مناصب في بغداد والقدس ونيويورك.

والسفير الجديد متزوج من الدبلوماسية سارة فوسيت.

من جانب آخر، ذكرت السفارة أن السفير الحالي السير جيفري آدامز وزوجته ماري إيما سيغادران القاهرة في نهاية منصبه الذي دام ثلاث سنوات، وسيتقاعد بعد ذلك بعد 42 عاما من العمل الدبلوماسي الذي تضمن تعيينه كسفير بريطاني في إيران وهولندا، وقنصلا عاما في القدس، ومديرا سياسيا في وزارة الخارجية في لندن.

وأشارت إلى أن السير جيفري آدامز، والسفير الجديد بايلي قد عملا معا في القاهرة منذ 20 عاما، موضحة أن السير جيفري يتبع تقليدا عائليا بتقاعده بعد منصبه كسفير في القاهرة كآخر منصب دبلوماسي له مثل والده، السير فيليب آدامز، الذي تقاعد بعد آخر منصب دبلوماسي له و هو منصب السفير البريطاني في مصر في عام 1975.