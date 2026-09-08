تواجد ميسي وغياب صلاح في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2026

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أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2026، في النسخة الـ70 من الجائزة.

وشهدت القائمة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بعدما قاد بلاده لنهائي كأس العالم 2026، قبل الخسارة من إسبانيا في النهائي.

فيما غاب عن القائمة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق وطرابزون سبور التركي حاليًا، بعدما كان في المركز الرابع للنسخة السابقة من البطولة.

وسيطرت إسبانيا وفرنسا على قائمة المرشحين بتواجد 6 لاعبين من كل منتخب، فيما حفظ أشرف حكيمي نجم المغرب وساديو ماني، قائد السنغال التواجد الإفريقي في القائمة.

وجاءت قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2026 كلًا من:

- جود بيلينجهام

- كيليان مبابي

- باو كوبارسي

- نونو مينديز

- مارك كوكوريلا

- ليونيل ميسي

- عثمان ديمبيلي

- جواو نيفيز

- لويس دياز

- مايكل أوليس

- برونو فرنانديز

- ويليان باتشو

- جابرييل

- جوليان كوينونيس

- إيرلينج هالاند

- ديكلان رايس

- أشرف حكيمي

- رودري

- هاري كين

- فابيان رويز

- خفيتشا كفاراتسخيليا

- وليام صليبا

- لامين يامال

- فيران توريس

- ساديو ماني

- دايوت أونو

- ماركينيوس

- فينيسيوس جونيور

- لاوتارو مارتن

- فيتينيا