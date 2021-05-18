رئيس وزراء فلسطين: القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وأن إيجاد حل عادل وشامل لها سيقود الى إحلال السلام في المنطقة، وبحاجة إلى أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولية المستقلة وعاصمتها القدس.



جاء ذلك خلال استقبال اشتية، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - لبحث آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والممارسات المستمرة بحق أبناء فلسطين في الضفة الغربية، خاصة في القدس.



وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية وجود ضغط دولي جاد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل مئات الشهداء بينهم أكثر من 50 طفلا، وجرح آلاف المواطنين، وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم، ووقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا في كل فلسطين.



وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيده على بذل كافة الجهود من أجل عقد الانتخابات، مشددا على أهمية ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للسماح لعقدها في القدس، وضمان مشاركة المقدسيين فيها ترشحاً وانتخابا، مشيرا إلى أن أي علاقة دولية مع إسرائيل يجب أن لا تكون على حساب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة المستندة إلى الشرعية الدولية.