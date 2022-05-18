«شل» تستحوذ على منطقة امتياز شمال شرق العامرية

رئيس الشركة: حفر أول بئر في المنطقة الجديدة أوائل 2023

وقعت شركة «بى جى»، المملوكة بالكامل لشركة شل بي إل سي، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم)، تستحوذ بموجبها شركة شل بشكل كامل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل في البحر المتوسط، والمعروفة باسم المنطقة 3 والتي تديرها إكسون موبيل، ومع استكمال عمليه نقل الملكية تنتقل إدارة منطقه الامتياز لشركة شل، وفق بيان لوزارة البترول اليوم.

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عملية الاستحواذ تؤكد حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، خاصة أن شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في قطاع البترول والغاز المصري، وتلعب دوراً في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر.

وأكد خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، أن إبرام الاتفاقية يؤكد التزام «شل» القوي تجاه مصر، مضيفا أن تلك الاتفاقية تعزز من مركز الشركة في أنشطة الاستكشافات البحرية في مصر، كما تسهم فى دعم استراتيجية الشركة للعب دور محوري في مجال الغاز في السوق المصرية.

وأوضح أن قرب منطقة الامتياز الجديدة من أصول الشركة الحالية ومناطق الاستكشاف الأخرى التي تمتلكها «شل» في نفس المنطقة، يسهم في تسريع وتيرة مستهدفات الشركة في المناطق البحرية، إذ لديها خطة لحفر أول بئر في المنطقة الجديدة في أوائل عام 2023.

وتابع أن إضافة منطقة امتياز شمال شرق العامرية، خطوة مهمة ومؤثرة نحو تحقيق استراتيجية النمو فى مصر.

وفي 2020، استحوذت شركة «بي جي دلتا»، على حقوق تشغيل منطقة امتياز شمال سيدي جابر (المنطقة 4)، ومنطقة شمال الفنار (المنطقة 6) الواقعة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط، بالشراكة مع شركة PICL مصر، إذ تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمي، وتقوم الشركة حالياً بتحليل البيانات لوضع برنامج الحفر.