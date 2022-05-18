 ضبط صاحب محل موبايلات متهم بالنصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بالشرقية - بوابة الشروق
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ضبط صاحب محل موبايلات متهم بالنصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية
فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 12:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 12:34 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط على شاب يمتلك محل موبايلات؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال عدد من الشباب بزعم توظيفها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بتحرير عدد من المواطنين بلاغات بمركز شرطة ههيا وقسم الأموال العامة يتهمون فيها المدعو محمود م ال ع إ، 30 عامًا، مُقيم بدائرة مركز ههيا، ويمتلك محل خدمات هواتف محمولة، بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات المملوكة لهم ولجهة عمل عدد منهم في شركات الدفع الإلكتروني.

وأشار عدد من الضحايا كذلك إلى أن المتهم كان قد أوهم عدد منهم وجعلهم وسطاء بينه وبين ذويهم لأجل توظيف أموالهم بدعوى إعطاء فائدة تصل إلى أكثر من تلك التي توفرها البنوك.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله من قِبل الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية.

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