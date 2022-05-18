حبس 3 أشخاص لسرقتهم مبلغا ماليا من خزينة مول تجاري في 6 أكتوبر

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قررت النيابة الكلية بمدينة 6 أكتوبر، حبس 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة مول تجارى بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مدير أحد مولات بيع الملابس الرياضية يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره مليون جنيه من خزينة المول الكائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين عدم وجود آثار عنف على الخزينة مما أفاد باستخدام المفتاح الأصلي للخزينة، كما تبين أن المتهمين قاموا برش مادة الإسبراي الأسود، على كاميرات المراقبة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فني صيانة يعمل بالمول وشقيقه ونجل شقيقتهما، وذلك عقب سرقة مفتاح الخزينة من غرفة الحسابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من القبض على المتهمين وبحوزتهم المبلغ المسروق، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.