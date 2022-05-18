بسيوني: المربع الذهبي هدف سموحة هذا الموسم

أكد عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، أن هدفه الحفاظ على بقاء فريقه في المربع الذهبي، من خلال التركيز للنفس الأخير على تحقيق نتائج إيجابية في الدور الثاني من الدوري.

وتابع مدرب سموحة خلال مداخلة تليفزيونية: «أشكر مجلس إدارة نادي سموحة بسبب دعمهم للجهاز الفني في المعب بما يعطي حماس للمباريات، لأن النقطة لها ثمن في الدوري المصري.

وأكمل بسيوني، هدفنا الحفاظ على المربع الذهبي، وأحمد سامي مدير فني كبير لأنني تسلمت منه فريق مميز قادر على المنافسة.

وعن موقف اللاعبين المعارين، اختتم بسيوني أنه يتواصل مع عدد من الأندية لإقناعها بتجديد إعارات بعض اللاعبين الشباب، مشيدًا بحمدي علاء لاعب وسط سموحة، المعار من الزمالك.