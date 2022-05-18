وجّهت الفنانة شيرين، التهنئة للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الذي حلّ يوم الثلاثاء.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، مساء الثلاثاء، إنها استمدّت القوة من عادل إمام في فيلم الإرهابي، مؤكدة أنها لم ترَه مطلقًا خائفًا أو مهتزًا.

وأضافت أنها ثلاثية بخيت وعديلة كان أول فيلم يُقدم على ثلاثة أجزاء، معتبرة أن من لم يعمل مع عادل إمام فاته الكثير وفقد فرصة تعلم الكثير.

وأشارت إلى أنّها قدّمت أعمالًا درامية مع عادل إمام منها العراف ومأمون وشركاه، مؤكدة أن التصوير مع «الزعيم» يجلب الكثير من السعادة، معقبة: «اللي يفكر في كده شوية زيادة مش هيصور مع حد تاني».

ولفتت إلى عادل إمام يملك «إنسانية» كبيرة في التعامل مع كل من حوله.