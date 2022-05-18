قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا دائمًا بملف الزراعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "المحور"، مساء الثلاثاء، أن السنوات السبع الماضية شهدت نهضة كبيرة وغير مسبوقة في قطاع الزراعة بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أنّ الاجتماع الذي عقده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان لمتابعة ملف القمح والاطمئنان على سير معدلات التوريد بالشكل الطبيعي، وأن هناك حالة من الرضا بين المواطنين في هذا الشأن.

وأوضح أن الرئيس دائما ما يوجه تكليفات بمتابعة هذا الملف بجدية نظرًا لأهمية هذا الملف، نظرًا للأزمة العالمية الراهنة ونقص سلاسل الإمداد.

ولفت إلى أنّ الدولة تتخذ إجراءات استباقية مستشهدًا بالمشروع القومي للصوامع الذي رفع من قدرات الدولة في هذا الشأن، فيما يخص زيادة السعة التخزينية.

ولفت إلى أنّ قدرات التخزين قبل 2014 كانت من 1.4 مليون طن، وبالتالي كان الحد الأقصى لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي أسبوعين أو ثلاثة، إلا أنّ مشروع الصوامع رفع قدرات الدولة من السعات التخزينية إلى 5.5 مليون طن.