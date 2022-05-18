يسدل الستار اليوم الأربعاء على أحد أكثر المواسم إثارة في تاريخ مسابقة الدوري الأوروبي عندما يلتقي آنتراخت فرانكفورت الألماني مع فريق جلاسجو رينجرز الإسكتلندي في المباراة النهائية للبطولة على استاد "سانشيز بيثخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية في التاسعة مساءً.

ويتطلع كل من الفريقين إلى أن يصبح أول فريق من بلاده يحرز لقب البطولة بشكلها ومسماها الحالي «الدوري الأوروبي» حيث ستكون مباراة اليوم هي نهائي النسخة الثالثة عشرة فقط في تاريخ الدوري الأوروبي منذ تغيير مسمى البطولة من كأس الاتحاد الأوروبي. وعلى مدار الـ12 نسخة الماضية ، لم يسبق لأي فريق من ألمانيا أو اسكتلندا أن توج باللقب.

ولكن الفائز في مباراة اليوم سيتوج بلقبه الثاني في البطولات الأوروبية حيث سبق لآينتراخت التتويج بلقب هذه البطولة بمسماها القديم عندما فاز على بوروسيا مونشنجلادباخ إيابا بعدما خسر منه على ملعب مونشنجلادباخ ذهابا في نهائي البطولة عام 1980 .

في المقابل، سبق لرينجرز التتويج بلقب بطولة كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس في 1972 بالتغلب على دينامو موسكو الروسي في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة برشلونة الإسبانية ، وهو ما يمنح الفريق بعض التفاؤل قبل نهائي اليوم أيضا في إسبانيا.

وفي ظل المستويات التي قدمها الفريقان في طريقهما نحو النهائي ، يصعب التكهن بنتيجة المباراة التي تحسم مقعدا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حيث يتأهل حامل لقب الدوري الأوروبي إلى دوري الأبطال في الموسم التالي.

وعندما يلتقي الفريقان اليوم ، ينتظر ألا يغير المدربان كثيرا من طريقة اللعب المعتادة والتي بلغ بها الفريقان النهائي.

ويعتمد إنتراخت بشكل كبير تحت قيادة مديره الفني أوليفر جليسنر على التأمين الدفاعي ومحاولة استخلاص الكرة بأسرع وقت من المنافس مع شن الهجمات السريعة ولكنه يسعى دائما لصنع العديد من الفرص في مواجهة الفرق الكبيرة مثلما حدث أمام برشلونة الإسباني.

ويعول جليسنر كثيرا على لاعبه المميز والسريع فيليب كوستيتش الذي تشكل انطلاقاته من مركز الظهير الأيسر إزعاجا مستمرا للمنافسين كما تشكل تمريراته العرضية وتسديداته القوية بالقدم اليسرى خطورة فائقة على مرمى المنافسين.

في المقابل ، يطبق رينجرز خطة أكثر اتزانا حيث يعتمد مديره الفني جيوفاني فان برونكهورست على طريقة اللعب 4 / 2 / 3 / 1 لكنه قد يلجأ لتقليص خط الدفاع إلى ثلاثة مدافعين أحيانا لتدعيم خط الهجوم بمهاجم ثان.

ويعول رينجرز كثيرا على اللاعب تافيرنير قائد الفريق الذي سجل سبعة أهداف للفريق في منافساته الأوروبية هذا الموسم وجاءت جميعها في الأدوار الفاصلة.

ويلتقي الفريقان اليوم بعد 62 عاما من المواجهة السابقة الوحيدة بينهما في البطولات الأوروبية والتي شهدت تفوقا هائلا للفريق الألماني على رينجرز حيث فاز إنتراخت 6-1 ذهابا ثم 6-3 إيابا في المواجهة مع رينجرز بالمربع الذهبي لبطولة كأس الأندية الأوروبية البطلة «دوري الأبطال حاليا».