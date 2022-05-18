الإفتاء: كلمة شوقي علام أمام مجلس العموم البريطاني تاريخية

علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على كلمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمام مجلس العموم واللوردات البريطاني، قائلا إنها كلمة تاريخية في زيارة تاريخية جاءت بناء على دعوة متكررة من مجلس العموم واللوردات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن زيارة مفتي الديار المصرية إلى بريطانيا سبيل للتواصل، الذي يعد نقطة مهمة للحوار وعرض وجهات النظر والقيمة الكبيرة للتدين المصري الفريد، وهو ما اتضحت ثماره في المؤسسات المصرية بجميع أطيافها والدينية التاريخية.

وأكد أن كل هذا رسالة رائدة نادرة تستحق أن تكون نقطة الحوار في العالم، مضيفًا أن القيمة الكبرى لهذه الزيارة تكمن في توصيل هذه الرسالة للعالم.

وحول إثارة المفتي لمشكلة المرجعية في كلمته، أوضح أن هذه النقطة دقيقة في موقف دقيق للغاية، في ظل وجود بعض الجماعات المتطرفة من غير المؤهلين ومن لا يمتلكون التعلم الشرعي، لذا فإن الجالية الإسلامية في حاجة شديدة إلى التأكيد على مرجعية أن الدين له أصول، مشيرًا إلى إطلاق الدكتور شوقي علام تطبيق للفتوى هناك، والذي من خلاله يتم استثمار التكنولوجيا والتواصل مع المسلمين بثلاث لغات عن طريق علماء متخصصين.

يذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، يقوم الآن بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة بدأت الأحد الماضي، حيث ألقى كلمة مهمة أمام أعضاء مجلسَي العموم واللوردات البريطاني، كما سيلتقي عددًا من كبار رجال الدولة في المملكة المتحدة.