الأمم المتحدة تعلن عبور قافلة مساعدات إنسانية من حلب إلى شمال غرب سوريا

أعلنت الأمم المتحدة عبور قافلة تابعة لها من حلب إلى شمال غرب سوريا، يوم الاثنين، حيث نقلت مواد غذائية تكفي لأكثر من 43 ألف شخص محتاج في شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن القافلة تكونت من 14 شاحنة تنقل 13200 من الطرود الغذائية وأكياس دقيق القمح المقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

وأشار إلى أن هذه هي القافلة الرابعة العابرة للخطوط بما يتماشى مع خطة العمليات المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة.

وأفاد دوجاريك باستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في الشمال الغربي بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مشيرا إلى أن حوالي 4.1 مليون شخص يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال.

تكمل المهمات العابرة لخطوط المواجهة العملية العابرة للحدود، والتي تشمل 800 شاحنة في الشهر، لتوصيل المواد الغذائية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى 2.4 مليون رجل وامرأة وطفل.

وحث المتحدث باسم الأمم المتحدة على زيادة الوصول إلى جميع المجتمعات في سوريا التي تحتاج إلى مساعدة إنسانية.

وفي تغريدة على موقع تويتر، أعربت جويس مسويا مساعِدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن سعادتها بعبور القافلة الإنسانية.

وقالت إن القوافل العابرة للخطوط تمثل آليات تكميلية مهمة للدعم الإنساني الحاسم والذي يتم تسليمه عبر نقاط الوصول العابرة للحدود.

وتجري جويس مسويا، حاليا، زيارة إلى سوريا والأردن تستمر حتى 20 أيار .

وفي أول محطة لها خلال الزيارة، وصلت إلى دمشق، يوم الاثنين، حيث التقت بالشركاء والزملاء في المجال الإنساني وبحثت معهم سبل العمل فيما يتعلق بأولويات العمل الإنساني في سوريا.

كما تخطط لزيارة المشاريع الإنسانية والالتقاء بالمجتمعات المتضررة لمناقشة التحديات التي تواجهها.

يشار إلى أن المجتمع الدولي، كان قد تعهد مطلع الأسبوع الماضي بتقديم ما يقرب من 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده خلال مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي وشاركت به الأمم المتحدة.