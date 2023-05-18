مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض بالإجماع استقالة مصيلحي

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري اجتماعا طارئا مساء اليوم، وذلك للرد على استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي من منصبه.

ورفض أعضاء مجلس الإدارة استقالة مصيلحي، حيث تمسك المجلس بتواجده وإستمراره في قيادة زعيم الثغر، مؤكدين على دعمه للنادي وخدمته على مدار 26 عام.

كما أعلن المجلس أنه في حالة تمسك محمد مصيلحي بالاستقالة، سوف يعتذر مجلس إدارة النادي بالكامل أيضا عن الاستمرار.

محمد مصيلحي قد تقدم باستقالته إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك عقب خسارة فريق كرة السلة بالنادي لقب بطولة دوري السوبر، بالإضافة إلى بعض مشاكل المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة.