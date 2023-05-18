تقرير : إدارة بايدن مترددة بشأن إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه القول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت مترددة بشأن إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

وأوضح المسؤول : "طالبت أوكرانيا بهذه الطائرات منذ بداية الحرب الروسية، عندما وفرت وقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها طائرات ميج للأوكرانيين لقدرتهم على التعامل معها".

وأشار إلى أنه "يمكن للإدارة الأمريكية إصدار تراخيص لحلفائها الأوروبيين ممن يمتلكون هذه الطائرات الأميركية للسماح بإرسالها إلى أوكرانيا"،

وشدد المسؤول الأمريكي على أن "ذلك لم يحسم بعد؛ لأن الإدارة مهتمة في الوقت الحالي بتسريع وتيرة إيصال الأسلحة الأمريكية التي تعهدت بها في أقرب وقت لأوكرانيا".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان بريطانيا وهولندا عما يسمى "تحالف المقاتلات"، الذي من شأنه أن يساعد أوكرانيا في الحصول على مقاتلات "إف-16".

وأفاد بيان صادر عن الحكومة البريطانية بأن الحليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يحاولان نقل "إف-16" لأوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب طياريها، فيما أكدت بلجيكا استعدادها لتنفيذ تلك التدريبات.