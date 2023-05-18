أصيب طالبان، بجروح في الرأس داخل لجنة امتحانات مدرسة أبو صير الإعدادية التابعة لإدارة إطسا التعليمية في محافظة الفيوم، بعدما ألقى مجهولون الطوب من خارج سور المدرسة.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ بإصابة طالبين داخل لجنة مدرسة أبو صير الإعدادية، قبل أداء الامتحان.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة الطالب عمرو راضي، 15 سنة، وهنا عبد الرحمن محمود، 15 عاما، بجروح في فروة الرأس؛ إثر إلقاء مجهولين الطوب عليهما من خارج المدرسة.

وقدمت الإسعافات الأولية لهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.