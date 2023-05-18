فيضانات إيطاليا تقتل 13 شخصا وتشرد الآلاف

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في منطقة إميليا رومانيا الإيطالية، خلال فيضانات مدمرة على طول ساحل البلاد على البحر الأدرياتيكي، حيث ظلت حالة التأهب عند أعلى درجاتها اليوم الخميس.

وكانت أحدث وفيات لرجل وامرأة، عُثر عليهما في بلدة روسي بإقليم رافينا اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالتا أنسا وأدنكرونوس الإيطاليتان للأنباء.

وتم انتشال المزيد من الجثث في كاستل بولونييزي وبلدة سانت أجاتا سول سانتيرنو اليوم الخميس.

وجرت صباح اليوم الخميس عمليات إجلاء في أجزاء بوسط إقليم رافينا، مع صدور أمر بإجلاء فوري في الإقليم.

وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع هطول مزيد من الأمطار، حثت إدارة الحماية المدنية على توخي الحذر، ومازال هناك عدة أشخاص في عداد المفقودين.

وكانت المناطق الأكثر تضررا، أقاليم رافينا وفورلي تشيزينا وريميني في إميليا رومانيا، ومدن فاينزا وسيسينا وفوريل بشكل خاص.

وسجلت السلطات 280 انهيارا أرضيا و400 طريق مغلق.

وتم الاتصال بأجهزة الطوارئ حوالي ألفي مرة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، مع نشر 900 من رجال الإطفاء و300 مركبة.

وكانت إدارة فورمولا-1، قد أعلنت أمس الأربعاء، إلغاء السباق الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، في منطقة إميليا رومانيا بسبب الفيضانات.