حزب الله يعلن استهداف مواقع تجسسية لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الجنوبية

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، استهداف مواقع وتجهيزات تجسسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصر المقاومة استهدفوا في تمام الساعة 04:45 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدب يارين، وأصابوها إصابة ‏مباشرة ودمروها».

وأشار إلى أن «عناصر المقاومة استهدفوا عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم السبت، تموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية».

وجدد التأكيد في بياناته أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة».

وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترًا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث يستهدف حزب الله المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، بينما تستهدف إسرائيل مواقع الحزب بجنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.

وخلال تلك الفترة أسفر التصعيد على جانبي الحدود عن مقتل 417 شخصًا على الأقل داخل لبنان، بينهم 267 عنصرًا من حزب الله و80 مدنيًا، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، استنادًا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

من جهته، أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 14 عسكريًا و10 مدنيين، ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.