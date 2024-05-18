وزير التعليم يشيد بضبط وانتظام سير العملية التعليمية في بورسعيد

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالمحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري سكرتير عام المحافظة، والدكتور عاطف علم الدين ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عن عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور محمد عبد التواب مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل والدعم، وقدم المؤتمر الإعلامية سماح الجوهري.

ورحب محافظ بورسعيد، في بداية اللقاء، بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موجها الشكر للدكتور رضا حجازي على جهوده في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، وتحسين جودة التعليم، وتقديم تعليم جيد للطلاب.

وأكد "الغضبان"، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم من خلال تحسين جودة التعليم وتقديم تعليم جيد للطلاب، مؤكدًا ضرورة النهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة الطلاب لتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على الهوية المصرية، والاهتمام بدور المدرسة والمدرس وغرس القيم والعلم، والمعرفة والثقافة لدي الطلاب.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر لجميع القيادات التعليمية ومديرية التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية دور وزارة التربية والتعليم لمسئوليتها عن تنشئة الأجيال، مؤكدا أهمية دور المدرسة في تشكل وجدان المواطن المصري من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

من جانبه أعرب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد، موجها الشكر والتقدير للمحافظ على اهتمامه ومتابعته للعملية التعليمية بالمحافظة، مثمنا دور المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها في ضبط وانتظام سير الامتحانات.

وأعرب عن سعادته بما شهده خلال حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية، وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات.

وأشاد الوزير بدور قيادات التعليم بالمحافظة، مؤكدًا أن بورسعيد دائمًا محافظة ولادة وانطلاق جميع المبادرات من بورسعيد، مثمنًا جهودهم في ضبط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، وتوفير جميع جميع الإمكانيات التي تواكب التطور التكنولوجي لتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

ووجه الوزير، الشكر والتقدير لممثلي محافظة بورسعيد بمبادرة طريقه الحزام والأمان بالصين لنقل الخبرة التعليمية للمدارس المصرية والتي تضمن طرق الأمان والسلامة الصحية لدى الأطفال، وأساليب التدريب المهني سواء العملي والنظري للقائمين على العملية التعليمية، موجها بتنفيذ وتطبيق ما تم التدريب عليه خلال المبادرة.

وأكد "حجازي"، ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، وتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب وضرورة الاهتمام بالطلاب في الصفوف الأولى، ومتابعة أدائهم في القراءة لضمان التحصيل الجيد في جميع المواد الأخرى، مؤكدًا أن معالجة نقاط الضعف تكون بالبحث عن نقاط القوة لدى الطلاب ودعمها وتعزيزها.

واستعرض الوزير، آليات تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، والاهتمام بالقوافل التعليمية وتقديم المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أنها حققت المستهدف منها، مشيدًا بما شاهده اليوم من الإقبال الشديد عليها من الطلاب فضلا عن حرية اختيار الطلاب للمعلمين.