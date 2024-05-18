حارس نهضة بركان يتحدى الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

تحدث حمزة الحمياني حارس مرمى نادي نهضة بركان المغربي على المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

واكد حارس نهضة بركان أن مواجهة الزمالك لن تكون سهلة على الإطلاق، مشددًا على أن الفارس الأبيض سيسعى للضغط من أجل تقليص فارق الأهداف.

وأفاد الحمياني أن المهمة لن تكون سهلة بسبب قوة الزمالك الذي سيلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وأفاد «ولكن من جانب لاعبي نهضة بركان فعازمون على تحقيق نتيجة إيجابية والتتويج باللقب القاري الذي بذلنا مجهودنا من أجله والجميع يدرك حجم المسؤولية التي نحملها على عاتقنا».