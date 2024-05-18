حماس: جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تفلح في كسر إرادة مقاومتنا الباسلة

قالت حركة المقاومة حماس، إن «الهجمة الهمجية التي ينفّذها جيش الاحتلال على مخيم جباليا تتواصل لليوم السابع على التوالي، الذي يشهد تكثيفاً للغارات الوحشية، وتدميراً لمربعات سكنية كاملة على رؤوس أهلها، واستهدافا للمدارس ومراكز الإيواء، ما أدى لارتقاء العشرات وإصابة المئات من المواطنين، مع حصارٍ للعائلات في مناطق من المخيم، دون القدرة على معرفة مصيرها أو إغاثتها».

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت، أن «حكومة الإرهاب الصهيونية تمارس سلوكها النازي ضد مدنيين عزّل، أمام سمع وبصر العالم»، مضيفة: «إن جرائم الاحتلال المتصاعِدة، لن تفلِح في كسر إرادة مقاومتنا الباسلة، أو تثني شعبنا الأبي عن خياره بالصمود على أرضه، وإصراره على إسقاط مشاريع الاحتلال الرامية لتهجيره وتصفيه قضيته».

وطالبت «المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعَّالة، والضغط بقوة لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين؛ الذين يتعرّضون لأبشع المجازر والانتهاكات، بفعل آلة القتل الصهيونية المُمولّة من إدارة الرئيس جو بايدن، الشريكة في هذه الجرائم».

واستشهد أكثر من 15 فلسطينيا وجرح 30 آخرون، السبت، إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي بوابة أحد مدارس الإيواء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف الفلسطينيين الذي حاولوا العودة لمنازلهم فيه، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهدائ والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الوضع الإنساني داخل المخيم الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام كارثي، وذلك في ظل الحصار المفروض على العائلات فيه وشح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الضحايا والإصابات ما ينذر بكارثة حقيقة.