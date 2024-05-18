أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة التكميلية 2 بمدينة العبور، غدا الأحد 19/5/2024، وذلك في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم 22 قطعة أرض بالحي الرابع، يومي الأحد 19/5/2024، والاثنين 20/5/2024، و10 قطع أراضي بالحي التاسع، يوم الثلاثاء 21/5/2024، و6 قطع بالحي السادس، يوم الأربعاء 22/5/2024، و8 قطع بالحي الأول، يوم الخميس 23/5/2024، و9 قطع بالحي الثاني، يوم الأحد 26/5/2024، و7 قطع بالحي الترفيهي، يوم الإثنين 27/5/2024، وتخصيص الأيام من 28 : 30/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.