البابا ليو يدعو إلى وحدة عالمية ويندد بمخاطر الرأسمالية غير المنضبطة وسوء استخدام السلطة

دعا البابا ليو الرابع عشر، إلى مزيد من الوحدة العالمية، وندد بمخاطر الرأسمالية غير المنضبطة وسوء استخدام السلطة، وذلك خلال قداس تنصيبه في ساحة القديس بطرس أمام عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم ضيوف من رؤساء الدول، اليوم الأحد.

وقال البابا الجديد من الفاتيكان: "لا نزال في زمننا نشهد الكثير من الانقسام، والكثير من الجراح الناجمة عن الكراهية والعنف والتحامل والخوف من الآخر، ونموذج اقتصادي يستغل موارد الأرض ويهمّش الفقراء".

ويأمل البابا ليو (69 عاما) والذي كان يُعرف سابقا بالكاردينال روبرت فرنسيس بريفوست من شيكاغو، في أن تصبح الكنيسة الكاثوليكية قوة للشفاء والمصالحة.

ويمثل قداس التنصيب البداية الرسمية لحبريته. فمنذ انتخابه ليكون البابا رقم 267 من قبل الكرادلة في 8 مايو، دعا مرارا قادة العالم إلى العمل من أجل إنهاء النزاعات العالمية، كما عرض مؤخرا أن يكون الفاتيكان مقرًا لمفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

ويُنظر إلى البابا الجديد باعتباره شخصية معتدلة تسعى لبناء الجسور، وقادرة على التوسط بين مختلف التيارات داخل الكنيسة، ويُعتقد على نطاق واسع أن هذه القدرة كانت أحد الأسباب التي جعلت اختياره يتم بشكل سريع ومفاجئ من قِبل مجمع الكرادلة.

وفي رسالته الافتتاحية، قال البابا ليو إنه سيعمل على توحيد الكنيسة، معتبرا أن هذا التماسك يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به للعالم.