جماعة الحوثي: استهدافنا مطار بن جوريون الإسرائيلي مرتين خلال 24 ساعة

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأحد، استهدافها مطار "بن جوريون" الإسرائيلي مرتين خلال 24 ساعة، باستخدام صاروخين باليستيين وطائرة مسيرة.

يأتي ذلك في بيان للجماعة اليمنية، اطلعت عليه الأناضول، وصدر عقب هجمات إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة، مينائي الحديدة والصليف غربي اليمن، فضلا عن تهديد تل أبيب باغتيال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وقالت جماعة الحوثي، في بيانها، إن قوتها الصاروخية نفذت الأحد "عملية عسكرية نوعية استهدفتْ مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، بصاروخين باليستيين أحدهما فرطَ صوتي نوع فلسطين2 والآخر ذو الفقار".

وأشارت إلى أن تلك العملية "حققت هدفها وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ، فضلا عن توقف حركة الملاحة بالمطار لنحو ساعة"، على حد قولها.

وفي البيان ذاته، أفادت جماعة الحوثي باستهدافها المطار نفسه صباح السبت باستخدام "طائرة مسيرة من نوع يافا".

ومساء الجمعة، أعلنت جماعة "الحوثي" تعرض مينائي الحديدة والصليف لغارات جوية إسرائيلية، فيما هددت تل أبيب باغتيال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، حال استمرت الجماعة بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.



وتوعد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي نصرالدين عامر، عقب الهجوم الإسرائيلي بتوسيع العمليات ضد إسرائيل ردا على هجماتها.

وقال عبر منصة "إكس": "ستعمل القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) على توسيع العمليات ردا على توسيع العمليات في غزة واستمرار العدوان على موانئ اليمن".

يُعد هذا الهجوم الجوي الإسرائيلي التاسع على اليمن منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، والثالث منذ استئناف تلك الحرب على القطاع في 18 مارس الماضي، عقب توقف دام نحو 60 يوما، بحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية.

وعقب الهجوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" مهددا: "إذا استمر الحوثيون بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، سيتلقون ضربات مؤلمة، وسنطارد عبدالملك الحوثي ونقضي عليه في اليمن أيضا".