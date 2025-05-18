ألمانيا: إنقاذ شاب غلبه النوم فوق حافة سطح منزل بعد إفراطه في شرب الكحول

أنقذ رجال إطفاء ألمان شابًا بعدما غلبه النوم على حافة ضيقة فوق سطح أحد المنازل، وذلك عقب ليلة أفرط فيها في شرب الكحول.

وكان أحد السكان في مدينة جيسن القريبة من فرانكفورت، ساوره القلق عندما رأى الشاب/24 عاما/ على هذه الحال أول أمس الجمعة، وأبلغ السلطات.

وأفاد متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد بأن المكان غير المعتاد الذي راح فيه الشاب في سبات عميق، لم تتجاوز مساحته مترين مربعين، وكان على ارتفاع 12 مترًا فوق سطح الأرض.

وعندما وصلت خدمات الطوارئ وأيقظته، كان الشاب لا يزال في حالة سُكر، ولم يكن مدركًا تمامًا للكيفية التي وصل بها إلى هناك.

وقد تذكّر الشاب أنه حضر حفلة في المبنى، لكنه لم يتذكر كيفية صعوده إلى السطح.