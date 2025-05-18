إطلاق مبادرة لإنقاذ نبات البردي

‎تنطلق في السادسة من مساء غدا الاثنين في قاعات مكتبة القاهرة الكبري، مبادرة "من البردي الأخضر إلى الفن الخالد" لإنقاذ البردي وتعزيز الاقتصاد الإبداعي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ومشاركة منظمة اليونسكو من أجل حماية التراث الحضاري وبحضور ممثلين من اليونسكو والأمن المتحدة.

‎وأعلنت مؤسسة "المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية" إطلاق مبادرتها الرائدة تحت عنوان "من البردي الأخضر إلى الفن الخالد".

‎ويستهدف هذا المشروع الإنمائي إنقاذ نبات البردي المهدد بالاندثار من خلال دمجه في الاقتصاد الإبداعي وإبراز أهميته كأثر يعاد إحياؤه فنيا وبيئيا.



‎كما يسلط الضوء على الدور الحيوي للفن التشكيلي المستدام كقوة ناعمة تعكس الهوية الثقافية المصرية الغنية.



‎سيمثل حفل الإطلاق بداية رحلة ملهمة للفنانين من خلال مسابقة تنافسية لشباب الفنانين، حيث سيتفاعلون بشكل مباشر مع حرفيي البردي المهرة بمنطقة القارموس، ويتعلمون التقنيات المعقدة لصناعة ورق البردي التقليدي. يهدف هذا التبادل الإبداعي إلى إنتاج أعمال فنية مبتكرة مستوحاة من البردي، وتعزيز الاستدامة وفتح آفاق جديدة للفنانين الشباب والحرفيين داخل الاقتصاد الإبداعي.

وفي الوقت نفسه، ستلفت المبادرة الانتباه العالمي إلى الاندثار الوشيك لزراعة البردي وللطرق الممكنة لإحياء تراث أول ورق عرفته البشرية.



‎تُمثل مبادرة "من البردي الأخضر إلى الفن الخالد" نقطة التقاء حيوية بين تراثنا العريق وإبداع فنانينا المعاصرين وهذا لن إنقاذ البردي ليس مجرد حماية لفصيلة من النبات، وإنما هو صون لذاكرة أمة وإلهام لأجيال قادمة من المبدعين".



‎كما تؤكد المبادرة علي امتلاك القدرة على إحداث تغيير حقيقي ومستدام، من خلال دمج البردي في المشهد الفني المعاصر، والاسهام في بناء اقتصاد إبداعي أكثر استدامة وشمولية.



‎ويتضمن حفل الإطلاق حلقة نقاش ثرية بمشاركة شخصيات عامة بارزة وسفراء وخبراء وممثلين عن اليونيسكو والأمم المتحدة في مصر.

سيركز النقاش على استراتيجيات الحفاظ المستدام على نبات البردي ودور الفن في إحياء هذا التراث الثقافي.

يلي حلقة النقاش حفل استقبال يوفر فرصة للتواصل وتبادل الأفكار.



‎تحمل المبادرة قيمة مناخية واستدامة كبيرة، فمن خلال تعزيز زراعة البردي واستخدامه، تساهم المبادرة بشكل مباشر في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارة الموارد المستدامة، وتنمية الاقتصاد الأخضر، وزيادة الوعي البيئي.