استرداد 4800 متر مربع من أراضي الدولة المعتدى عليها بحي حلوان

أكد الدكتور أحمد إبراهيم القزاز رئيس حي حلوان، تنفيذ قرار إزالة واسترداد أراضي الدولة على مساحة 4800 متر مربع، ضمن قانون 144لسنة2017 لتقنين أملاك الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة والانتهاء من كل التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لأية مخالفات بناء يتم رصدها وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشدد القزاز، اليوم الأحد، على الرصد الدائم لأية مخالفات والاستجابة السريعة لأية شكاوى واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناة للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.

وأشار رئيس حى حلوان إلى التصدى لأعمال مخالفة بشارع رياض تقاطع شارع مسجد عزام، موضحًا أنها عبارة عن أعمال تحويل مكان من سكنى لتجارى دون تصاريح وبالمخالفة.