استطلاعات الرأى عقب الانتخابات تشير إلى أن الناخبين في بولندا يتجهون لجولة إعادة لاختيار رئيسهم المقبل

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سيتوجه الناخبون في بولندا إلى جولة إعادة في الأول من يونيو لاختيار رئيسهم المقبل، وفق ما أظهرت الاستطلاعات المبكرة لخروج الناخبين من مراكز الاقتراع اليوم الأحد.

وأظهرت التقديرات الأولية أن رئيس بلدية وارسو، رافاو تشاسكوفسكي، ممثل الائتلاف المدني الوسطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء دونالد توسك، يتقدم بفارق ضئيل بنسبة 8ر30% من الأصوات.

وحصل كارول ناوروكي، المؤرخ والوافد الجديد إلى الساحة السياسية والذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل بدعم من حزب القانون والعدالة اليميني، على 1ر29%.

ونظرا لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، فإن إجراء جولة ثانية من التصويت بات ضروريا.

جاء سوافومير منتسن، مرشح حزب الكونفدرالية اليميني المتطرف، في المركز الثالث بنسبة 4ر15%.

وبحسب التقديرات، بلغت نسبة المشاركة في التصويت 8ر66%.