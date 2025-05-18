غرفة الصناعات الهندسية تنظم جولة ميدانية لمصانع بكوم أبو راضي الصناعية

نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد المهندس، زيارة ميدانية إلى عدد من المصانع في المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، وذلك بالتعاون مع لجنة الصناعة بنقابة المهندسين.

شارك في الزيارة كل من محمد المهندس رئيس الغرفة، حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، وكامل حجازي مدير عام الغرفة، وعبدالصادق عبد الرحيم المستشار الفني للغرفة، واللواء مصطفى هدهود رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وعدد من أعضائها.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الزيارة تأتي استكمالًا لمبادرة الغرفة لتعزيز التكامل الصناعي، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الغرفة ولجنة الصناعة في دعم المصانع المحلية وتعزيز قدرتها على إنتاج مكونات محلية بديلة للمستوردة.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاءات والزيارات الميدانية تتيح فرصة للتواصل الفعّال بين المصانع وبحث فرص التعاون، بما يخدم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

ولفت المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة إلى أن الهدف من الزيارة هو التعرف على إمكانيات المصانع أعضاء الغرفة، وتذليل أية معوقات تواجهها من خلال الدور الخدمي الذي تقدمه الغرفة لأعضائها.

وأوضح أن التكامل بين المصانع المحلية أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

تضمنت الجولة زيارة عدد من المصانع الكبرى، من بينها مجموعة العربي التي تضم أربعة مصانع بالمنطقة، من ضمنها مصنع الغسالات ومصنع المحركات ومصنع تشريح الصاج الخاص بالمراوح. وخلال الزيارة، أشاد رئيس الغرفة بالدور الريادي للراحل محمود العربي في دعم التعليم الفني، معتبرًا أن إرثه يُشكل أساسًا لتخريج أجيال جديدة من الكفاءات الصناعية.

وشملت الجولة مصنع سامسونج للإلكترونيات، والشركة الوطنية للصناعات المعدنية والمنزلية.

وكشفت الغرفة عن الإعداد لزيارة لعدد من المصانع في سوهاج وقنا وأسيوط خلال الفترة المقبلة.