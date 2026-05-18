محافظ أسيوط يوجه بعلاج طفلين على نفقة الدولة ويمنح وحدة سكنية لأرملة خلال لقاء المواطنين

عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاء المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث استمع إلى شكاوى وطلبات الأهالي من مختلف المراكز والأحياء، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجاتهم؛ وذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستجابة الفورية لمطالبهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية، وعزة عبدالعال، مديرة إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ونفيسة عبدالسلام، مديرة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعمرو زهري، مسئول المنظومة الإلكترونية، وأعضاء إدارة خدمة المواطنين.

وخلال اللقاء، أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لمدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير جلسات علاج طبيعي للطفل "سيد"، الذي يعاني من ضمور في المخ، على نفقة الدولة، كما وجه بالتنسيق مع المستشفى الجامعي لإجراء عملية جراحية للطفلة "رحمة"، التي تعاني من التصاق باليدين والقدمين وثقب في سقف الحلق، وذلك على نفقة الدولة، في استجابة إنسانية تعكس اهتمام المحافظة بالحالات الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبنوب بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص وحدة سكنية لإحدى السيدات الأرامل من الأسر الأولى بالرعاية، مراعاة لظروفها الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، كلف المحافظ رئيس حي غرب بفحص شكوى تتعلق بإزالة سور حجري بشارع فاطمة الزهراء المتفرع من منطقة البيسري بالتنسيق مع الشئون القانونية، ووجه رئيس حي شرق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة قطعة أرض محل شكوى بشأن إجراءات البناء.

كما كلف رئيسي مركزي أسيوط ومنفلوط بفحص شكوى تتعلق بتنظيم وتشغيل أسواق الماشية ومراجعة إجراءات التراخيص اللازمة، ووجه رئيس مركز ومدينة منفلوط بمواصلة أعمال كسح مياه الصرف الصحي بمستشفى أم القصور الجامعي بصفة يومية لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد الخاصة بالمشروع.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوتيج بدراسة طلب أحد المواطنين بشأن تخصيص منفذ لبيع الخضروات، كما كلف وكيل وزارة الإسكان بسرعة فحص شكوى سكان مساكن الحما التابعة لمركز منفلوط والعمل على حل مشكلة توصيل الصرف الصحي وربط العمارات بالشبكة العمومية.

وأكد اللواء محمد علوان أن لقاء المواطنين يُعد من أهم آليات التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، مشددا على أن جميع الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتعامل الفوري مع الشكاوى والطلبات والعمل على حلها وفقا للقانون، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بصورة دورية، مؤكدا أن باب المحافظة مفتوح دائما أمام المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والتفاعل مع قضاياهم، بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة في مختلف أنحاء المحافظة.