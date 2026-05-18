بريطانيا تعرب عن استعدادها للإسهام في وقف التصعيد بلبنان

أعرب وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، في اتصال هاتفي أجراه اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، عن استعداد بلاده للإسهام في وقف التصعيد في لبنان.

وتلقى الوزير رجي اتصالا هاتفيا من الوزير فالكونر: "تناول الوضع الراهن في لبنان في ظل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وقرار تمديد مهلة وقف إطلاق النار خمسة وأربعين يوما"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

ومن جهته أكد رجي أن "لبنان يسعى إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم، مقرونا بانسحاب إسرائيل من القرى المحتلة، تمهيدا لاستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

كما أعلن في 23 من الشهر الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع. ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار.