الخارجية الإيطالية: العثور على جثث 4 إيطاليين في كهف بحري بالمالديف

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الإثنين، إن رجال الإنقاذ حددوا موقع جثث الغواصين الإيطاليين الأربعة الذين يعتقد أنهم في داخل كهف تحت الماء في جزيرة مرجانية في جزر المالديف، وذلك بعد 4 أيام من الإبلاغ عن فقدهم.

وجرى استئناف جهود البحث اليوم الاثنين، بعد تعليقها عقب وفاة غواص عسكري محلي خلال مهمة محفوفة بالمخاطر لمحاولة الوصول إليهم.

وأكدت حكومة جزر المالديف الواقعة في المحيط الهندي، العثور على الجثث في الجزء الداخلي من الكهف بواسطة ثلاثة خبراء غوص فنلنديين، بدعم من الشرطة والجيش في المالديف.

وقال أحمد شام، المتحدث باسم حكومة المالديف: "كما كان يعتقد سابقا، تم العثور على الجثث الأربع داخل الكهف، ليس فقط داخل الكهف ولكن في جزء عميق داخل الكهف، في الجزء الثالث، وهو الجزء الأكبر".

وقال إنه تم العثور على الأربعة "معا إلى حد كبير".

وتابع في مقطع صوتي أرسله إلى وسائل الإعلام: "الخطة هي أنهم سيحاولون انتشال جثتين غدا وربما الجثتين الأخريين في اليوم التالي".

وقالت شبكة "ديفرز أليرت نتورك يوروب" المتخصصة في مجال الإنقاذ في حوادث الغوص في أوروبا، التي أرسلت الغواصين الفنلنديين الثلاثة، على موقعها على الإنترنت إنهم غواصون كهوف يتمتعون بخبرة دولية في مهام البحث والانتشال، بما في ذلك العمليات في "البيئات العلوية العميقة والأماكن الضيقة والسيناريوهات عالية المخاطر".

وجرى العثور على جثمان إيطالي -معلم غوص- في وقت سابق خارج الكهف.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن هناك اعتقادا بأن الغواصين الإيطاليين الخمسة لقوا حتفهم أثناء استكشاف أحد الكهوف على عمق 50 مترا تقريبا في جزر "فافو أتول" يوم الخميس الماضي. ويبلغ الحد الأقصى للغوص الترفيهي 30 مترا.