إطلاق نار عشوائي في أسيوط يسفر عن 5 قتلى وإصابات بين الأهالي

أطلق شخص مجهول وابلًا من الأعيرة النارية، تجاه عدد من المواطنين ببندر أبنوب بمحافظة أسيوط؛ ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، فيما انتقلت قوات الأمن والمباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المدينة.

وتلقى اللواء نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بقيام شخص يستقل سيارة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على عدد من الأهالي ببندر أبنوب.

وانتقل اللواء وائل نصار، مدير الأمن، واللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، والعميد مصطفى حسن، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمود بدوي، والمقدم أحمد عاصم، رئيس مباحث أبنوب، وتم فرض كردون أمني حول القرية والمدينة لمنع خروج وهروب السيارة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن شخصًا يستقل سيارة أطلق وابلًا من الأعيرة النارية على عدد من المواطنين ببندر أبنوب، في عدد من مناطق وسط مدينة أبنوب، ومنطقة الموقف، ومنطقة الميدان، ما أسفر عن مصرع 5 وإصابة آخرين، وهروب قائد السيارة.