تموين الغربية: توريد أكثر من 142 ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بدء موسم الحصاد

قال المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد 142 ألفا و909 أطنان قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار العفيفي إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 20 صومعة وشونة وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تستوعب نحو 168 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية المزارعين بمراكز المحافظة باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، للتسلم في وقت زمني بسيط ومنعا للتكدس أمام مواقع الاستلام.

وكان اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، قد أوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح للموسم الجديد بلغ نحو 137657 فدانا، وبدء موسم التوريد اعتبارا من 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس وفق الضوابط المنظمة، وذلك داخل 20 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تصل إلى 168440 طنا، موزعة جغرافيا لتغطية مختلف المراكز والمدن وتسهيل عمليات التوريد على المزارعين.