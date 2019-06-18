الرئيسان الصيني والأمريكي يتفقان على عقد لقاء خلال قمة العشرين باليابان

اتفق الرئيسان الصيني "شي جين بينج" ونظيره الأمريكي "دونالد ترمب" على عقد اجتماع بينهما خلال قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية الشهر الجاري بمدينة أوساكا اليابانية.

وقال الرئيس الصيني – خلال هاتفية مع نظيره الأمريكي اليوم الثلاثاء بناء على طلب الأخير- "إنني سعيد لتبادل الآراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول القضايا الجوهرية المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة".

وأعرب بينج عن أمله أن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بإنصاف، مؤكدا أهمية عمل الجانبين على حل القضايا (التجارية والاقتصادية) بينهما من خلال التشاور على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام والثقة المتبادلين.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" – خلال المحادثة الهاتفية- "أتطلع إلى الاجتماع مع الرئيس شي جين بينج مرة أخرى خلال قمة مجموعة العشرين، وإجراء مناقشات متعمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن العالم بأسره يريد أن يرى اتفاقا يتم التوصل إليه بين الجانبين.

ومن المقرر انعقاد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 28 إلى 29 يونيو في مدينة أوساكا اليابانية.

وكان الرئيسان الصيني والأمريكي اجتمعا آخر مرة على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية (بيونس آيرس) في أول ديسمبر 2018.