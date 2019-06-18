رئيس الوزراء يوجه بوضع تصور متكامل لتعظيم الاستفادة من قصور الثقافة

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بدراسة الموقف الحالي لقصور الثقافة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 649 قصراً ، بهدف وضع تصور متكامل لتعظيم الاستفادة الكاملة من هذه القصور إضافة إلى العمل على تبني المواهب المصرية ودعمها نظراً لكونها تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لمتابعة أنشطة الوزارة وجهودها المتنوعة الهادفة إلى بناء الإنسان.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مبادرة رئيس الجمهورية "خليك ورا حلمك" لاكتشاف المواهب في جميع المحافظات خاصة أنها تتوافق مع أهداف الاستراتيجية العامة للتنمية المستدامة 2030.

وخلال الاجتماع ، استعرضت وزيرة الثقافة أنشطة الوزارة في الفترة الحالية، موضحة أنه تم الانتهاء من أعمال وتجهيزات متحف أديب نوبل "نجيب محفوظ" تمهيداً لافتتاحه بالتزامن مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو إلى جانب متابعة سير الأعمال بمتحف قيادة الثورة والتي تجرى حاليا..قائلة : "إنه سيتم خلال أيام افتتاح مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب في بيروت، وسيتم تزويده بعدد كبير من الكتب والمؤلفات، وسيكون هذا المقر مركزاً للأنشطة الثقافية المختلفة".

ولفتت وزيرة الثقافة أيضاً إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لبينالي فنون الطفل الذي يعد هدية مصر إلى أطفال العالم، واستعدادات الوزارة للتصويت والإعلان عن جوائز الدولة بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطوات التعاون بين وزارتي الثقافة والإنتاج الحربي لعودة المسارح والمكتبات المتنقلة، بما يضمن وصول المنتج الثقافي والأنشطة الابداعية المتنوعة إلى المواطنين، باعتبارها من القيم الإيجابية في المجتمع، وتأسيس أكاديميات للفنون في المحافظات، وتمت الإشارة إلى التواصل الثقافي والفني بين مصر ودول العالم من خلال أنشطة تبادلية تعكس الريادة المصرية إقليمياً وعالمياً.

واستعرضت وزيرة الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية خلال فترة الصيف بجميع أنحاء مصر، وتشمل معارض الكتاب، والعروض السينمائية والمسرحية، والحفلات الفنية، والمعارض التشكيلية، والأمسيات الأدبية والشعرية، وغيرها، إلى جانب افتتاح بيتي ثقافة رأس حدربة وأبرق، وقصر ثقافة وادي النطرون.

وقدمت عبدالدايم عرضا موجزا عن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر والتي تقام تحت شعار "خليك ورا حلمك"، والتي تتضمن مسابقة الغناء، والعزف الجماعي، والعمل الفني المتكامل (كلمات، وألحان، وتوزيع، وغناء)، موضحة أن المبادرة تهدف إلي تنمية الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية لدى جموع المصريين، وتحقيق العدالة الثقافية في المجتمع من خلال اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين في مختلف مجالات الفنون، وتحفيز المشاركين على تطوير وتنمية مواهبهم.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن المبادرة تستهدف فئات الأطفال من سن 7 إلى 16 سنة، والشباب من سن 17 إلى 35 سنة، وذوي القدرات الخاصة بدون اشتراط لسن معينة، خاصة أن أحد أهداف المسابقة هو دمج ذوي القدرات الخاصة في الأنشطة الثقافية بالمجتمع، وإتاحة فرص مساوية لهم، منوهة بأنه سيتم الإعلان في أول أغسطس القادم عن مسابقة اكتشاف الموهوبين.