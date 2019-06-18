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إصابة ثمانية أشخاص في حريق كبير في دار مسنين شمالي ألمانيا

بريمن - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 9:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 9:18 م

اندلع اليوم الثلاثاء حريق كبير في دار للمسنين في ولاية بريمن شمالي ألمانيا ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص طاعنين في السن.

وذكر متحدث باسم قوات الإطفاء اليوم أنه تم إخراج 96 شخصا من الدار إلى مكان آمن مشيرا إلى أن القوات لم تتمكن من التعامل مع الحريق في السقف الخشبي للدار إلا بعد إخراج هؤلاء الأشخاص.

وأوضح المتحدث أن النيران كانت مشتعلة في كل القسم العلوي من المبنى البالغ طوله 200 متر، وتابع أنه تم وضع الحريق تحت السيطرة في الوقت الراهن.

وذكر المتحدث أن الكثير من نزلاء الدار ليسوا قادرين على المشي أو من ملازمي الفراش وقد تعين عليهم نزول عدة طوابق.

وقال إن سبعة نزلاء أصيبوا بحالات تسمم طفيف إلى متوسط الخطورة جراء استنشاق الدخان فيما تسبب الحادث في وقوع مشاكل في الدورة الدموية لنزيل ثامن.

ومن المنتظر أن يتم إيواء النزلاء الذين تم إنقاذهم إلى مبان أخرى في نفس الدار أو إلى مؤسسات رعاية أخرى.

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