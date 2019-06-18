تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال قوي ضرب شمال غربي البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر، شمال غربي اليابان مساء اليوم الثلاثاء ، وأصدرت الحكومة على إثره تحذيرا من حدوث موجات تسونامي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي بارتفاع المتر سواحل مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وياماجاتا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الهيئة قولها إنه لم ترد أية تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات بسبب الزلزال، الذي ضرب المنطقة القريبة من ساحل ياماجاتا على عمق نحو 10 كيلومترات.

ودعت السلطات المواطنين المقيمين في المناطق الساحلية مغادرة منازلهم بشكل فوري.

وقال يوشيهايد سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، إن السلطات لا تزال تجمع المعلومات عن الضحايا من الحكومات المحلية.

يذكر أن جميع المفاعلات السبعة في محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية في محافظة نيجاتا لا تزال مغلقة منذ الكارثة النووية التي وقعت عام 2011.

وقالت شركة طوكيو للكهرباء إنه لم يتم العثور على أي خلل في المحطة.

وأفادت الشركة بانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في مقاطعتي ياماجاتا ونيجاتا بعد الزلزال.

كما دفع الزلزال الشركات المشغلة للقطارات إلى تعليق رحلاتها في المنطقة.